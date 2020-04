“Il vaccino contro il Covid-19 per me dovrà essere obbligatorio”, Sileri crea ‘imbarazzo’ nel M5s (Di giovedì 16 aprile 2020) Non soltanto è un medico ma, oltretutto, ha avuto anche la terrorizzante esperienza di essere stato contagiato dal coronavirus dunque, come non condividere la posizione di Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute circa il vaccino? Sileri ha infatti affermato che, una volta individuato, a suo giudizio il vaccino contro il Covid-19 “dovrà essere obbligatorio”. Una posizione ferma e convinta che ha però letteralmente diviso il partito che rappresenta – il M5s – all’interno del quale – come vedremo tra quelli consultati – vi sono invece parer contrastanti I grillini favorevoli alla vaccinazione obbligatoria Una scelta, quella di Sileri che trova man forte nel membro della Commissione Igiene, il senatore Giuseppe Pisani, il quale ha affermato: ”Concordo in pieno. Non possiamo, in questa fase emergenziale, delegare ... Leggi su italiasera Tarro a BusinessInsider : “Il vaccino non è la soluzione - il Coronavirus non è l’ebola”

