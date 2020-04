Il terremoto di Piacenza sentito anche a Milano: segnalazioni sui social, ma nessun danno (Di giovedì 16 aprile 2020) anche a Milano è stata avvertita distintamente la scossa di terremoto con epicentro vicino a Piacenza alle 11.42 di oggi, giovedì 16 aprile. Ad avvertire la scossa soprattutto le persone che abitano ai piani più alti delle abitazioni. Tante le segnalazioni sui social, ma solo una chiamata ai vigili del fuoco: nessun danno. Leggi su fanpage Terremoto oggi Piacenza M 4.2/ Ingv ultime scosse : sisma avvertito a Genova e Milano

Scossa di terremoto a Piacenza. Avvertita a Milano e Genova

Terremoto a Piacenza - scossa magnitudo 4.2. Trema tutto il Nord : dall'Emilia - avvertito a Milano - Genova e Alessandria (Di giovedì 16 aprile 2020)è stata avvertita distintamente la scossa dicon epicentro vicino aalle 11.42 di oggi, giovedì 16 aprile. Ad avvertire la scossa soprattutto le persone che abitano ai piani più alti delle abitazioni. Tante lesui, ma solo una chiamata ai vigili del fuoco:

DPCgov : #Terremoto in zona #Piacenza La #SalaSituazioneItalia è in contatto con le strutture di #protezionecivile sul terri… - Corriere : ?? La stima provvisoria della magnitudo è tra 3.9 e 4.4 - Corriere : Scossa di magnitudo tra 3.9 e 4.4 a Piacenza, sentito anche a Milano - emi_girano : Scrivo da Piacenza. Qui sinceramente non ho avvertito la minima scossa?? #Terremoto - nicola_vecchio : RT @ultimenotizie: Una scossa di #terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata dall'Ingv in provincia di #Piacenza alle ore 11.42 e ad una… -