IL SEGRETO | anticipazioni puntata di venerdì 17 aprile 2020

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 16 aprile 2020)de Ildi venerdì 17:Leggi anche: UNA VITA,di venerdì 17 e lunedì 20I terroristi seguono i consigli dati loro da Adolfo, non sapendo di fare così il suo gioco. Adolfo alla fine mette in salvo tutti gli ostaggi e torna a Puente Viejo; la folla lo celebra come un eroe. Isabel è orgogliosa di suo figlio e può riabbracciarlo! Maqueda e Don Filiberto si mettono d’accordo: il parroco scriverà la lettera di raccomandazione per il nipote di Cosme… Rosa e Marta sembrano entrambe invaghite di Adolfo. Intanto Carolina chiede a Pablo di parlare a don Ignacio della loro relazione… Raimundo appare improvvisamente al Cafè di Marcela. Il: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere ...