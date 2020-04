Il segreto anticipazioni | come finirà il sequestro? Adolfo tradisce o ha solo un piano

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 16 aprile 2020) Iniziano a calare gli ascolti delle nuove puntate de Ilma potrebbe non necessariamente dipendere dalle trame della nuova stagione della soap che è entrata ormai nel vivo presentandoci i protagonisti egli episodi in onda ora in Italia. Vedremo se il calo degli ascolti sarà confermato anche settimana prossima quando su Canale 5 tornerà in onda Uomini e Donne che dovrebbe portare una ventata di aria fresca alla rete, con ascolti migliori che serviranno da traino anche per il resto del pomeriggio. In ogni caso ieri la soap spagnola ha rischiato di scendere sotto i due milioni di spettatori e il traino che arriva a Pomeriggio 5 è praticamente nullo. Ma che cosa sta succedendo a Puente Viejo e che cosa succederà nelle prossime puntate della soap? Lo scopriamo con lede Ilche ci rivelano la trama della puntata di domani 17 ...