Il ritorno di Pamela Prati | a maggio uscirà il suo libro

(Di giovedì 16 aprile 2020) A un anno dallo scandalo delgate,sta per tornare sulle scene. Si, perché la soubrette più chiacchierata d’Italia ha scritto unche verrà pubblicato il prossimo. La notizia era già stata data in anticipo qualche mese fa, ma adesso ne abbiamo la conferma. Insomma, dopo le bugie sul suo matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone e gli scandali venuti fuori dalla sua collaborazione con le sue ex agenti, Eliana Michelazzo ePerricciolo, laha deciso di raccontarsi. Il, come già detto, uscirà il prossimo 7e sarà intitolato “Come una carezza“. Sarà una vera e propria autobiografia dovesi racconterà da quando era piccolina fino ad oggi. Laha dichiarato: Ho archiviato il periodo più terribile della mia vita. ...