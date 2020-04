Il pediatra | «Ritmo regolare alle giornate | così si tutela il benessere dei nostri

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di giovedì 16 aprile 2020) Ci sono alcune regole da non derogare perre ildei bambini in epoca di (prolungata) emergenza da coronavirus. La prima è mantenere una vita scandita da regole: orari regolari, pasti regolari, abitudini regolari. Sonno e veglia regolari. Niente ricostituenti né dosi massicce di vitamina D. Fino ai 6 anni non servono neppure le mascherine. E anche dopo non sono proprio necessarie, spiega il dottor Raffaele Domenici, ex (storico) primario di pediatria a Lucca e responsabile dell’area materno-infantile nell’Asl Toscana nord ovest, fino alla pensione.Dottor Domenici, quanto influisce sulla salute di un bambino l’obbligo di restare a casa per proteggersi dal rischio di contagio da coronavirus? «Dal punto di vista della salute questo periodo di forzata “clausura” non darà grandi problemi. In caso di periodi ...