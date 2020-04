Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 17 aprile 2020: Vittorio scopre il segreto di Marta (Di giovedì 16 aprile 2020) Amori, tradimenti, bugie e passioni continuano a dominare la scena della soap Il Paradiso delle Signore. Marta avvertirà un malore, e sarà quella l’occasione in cui Vittorio scoprirà il suo segreto: come la prenderà? Dopo il duro confronto con Ludovica, Angela decide di lasciare Riccardo, mentre Gabriella è confusa riguardo ai suoi sentimenti per Cosimo Bergamini. Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 17 aprile 2020: le bugie di Marta Mentre si trova al lavoro, Marta viene colta da un malore. Vittorio comincia ad avere dei sospetti, e ben presto scopre quello che la giovane moglie gli sta tenendo nascosto da settimane. Il dottor Conti infatti, trova le fiale che Marta sta assumendo, e capisce che lei sta seguendo una cura per la feritlità. L’uomo è molto preoccupato, perché l’assunzione di quei ... Leggi su pianetadonne.blog Il Paradiso delle signore spoiler 17 aprile : Vittorio scopre il segreto di Marta

Il Paradiso delle Signore : La Falsa Gravidanza di Ludovica!

