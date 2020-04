Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 17 aprile 2020: Vittorio scopre il segreto di Marta (Di giovedì 16 aprile 2020) Nella nuova puntata de Il paradiso delle signore 4, in onda venerdì 17 aprile 2020 su Rai1 alle 15:40, Vittorio scopre che Marta sta nascondendo qualcosa di importante! anticipazioni. Il paradiso delle signore 4 torna con la puntata di venerdì 17 aprile 2020 su Rai1. Le anticipazioni ci avvertono di quanti in tanti speravano ormai da tempo: Vittorio verrà a conoscenza del segreto che rischia di mettere a repentaglio la salute di Marta. Dopo un confronto con Ludovica, Angela comprende che il suo futuro con Riccardo è già segnato e decide di mettere la parola fine alla loro relazione. Gabriella è sempre più confusa riguardo ai ciò che prova per Cosimo, mentre Roberta mette in guardia Salvatore. Marta si sente poco bene, il malore sarà per Vittorio l'occasione di ... Leggi su movieplayer Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole : le Trame delle puntate del 16 aprile 2020

Il Paradiso delle Signore 4 anticipazioni : RICCARDO sposa LUDOVICA?

Il Paradiso delle signore episodi terminati : repliche o Vieni da me torna in onda e si allunga? (Di giovedì 16 aprile 2020) Nella nuova puntata de Il4, in onda venerdì 17su Rai1 alle 15:40,che Marta sta nascondendo qualcosa di importante!. Il4 torna con la puntata di venerdì 17su Rai1. Leci avvertono di quanti in tanti speravano ormai da tempo:verrà a conoscenza delche rischia di mettere a repentaglio la salute di Marta. Dopo un confronto con Ludovica, Angela comprende che il suo futuro con Riccardo è già segnato e decide di mettere la parola fine alla loro relazione. Gabriella è sempre più confusa riguardo ai ciò che prova per Cosimo, mentre Roberta mette in guardia Salvatore. Marta si sente poco bene, il malore sarà perl'occasione di ...

FIMI_IT : Nessuna paura: #andratuttobene, grazie anche alle voci di @elisatoffoli e #TommasoParadiso e all'unione delle azien… - Noovyis : (Il paradiso delle signore 4, anticipazioni 17 aprile 2020: Vittorio scopre il segreto di Marta) Playhitmusic - - filufilo : RT @Unf_Tweet: #IlParadisodellesignore episodi terminati: repliche o Vieni da me torna in onda e si allunga? - Wisteria0303 : @INLOVEWITHDS E anche Nuovo Cinema Paradiso e Il Tempo Delle Mele 1 e 2 - willerdino : RT @LambertiRenato: @matteosalvinimi certo perche' avete trasformato la sanità' per un paradiso turistico/sanitario per cui i ricchi di tut… -