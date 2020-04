Il ministro della Salute del Brasile, Luiz Mandetta, è stato rimosso dal suo incarico per divergenze con il presidente Bolsonaro sulla gestione del coronavirus (Di giovedì 16 aprile 2020) Il ministro della Salute del Brasile, Luiz Henrique Mandetta, è stato rimosso dal suo incarico per divergenze con il presidente Jair Bolsonaro sulla gestione dell’emergenza coronavirus. Mandetta stesso ha diffuso la notizia della sua rimozione su Twitter. Acabo de ouvir Leggi su ilpost Coronavirus in Italia - emergenza Rsa dalla Toscana alla Puglia. Il ministro Speranza : "Siamo nel pieno della crisi"

