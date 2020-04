Il Liceo Artistico di Salerno dona i suoi pc agli studenti che ne hanno bisogno (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La Compagnia dei Carabinieri di Salerno è impegnata in queste ore a ritirare 23 computer in dotazione al Liceo Artistico “Sabatini Menna” di Salerno per la consegna ad altrettanti studenti in tutta la Provincia. L’ iniziativa è volta a consentire anche ai meno abbienti di poter seguire senza ritardo la didattica a distanza. La consegna è avvenuta stamani alla presenza della dirigente scolastica Ester Andreola. I computer saranno consegnati nei comuni di Pagani, Striano, Siano, Giffoni, Sarno, Cetara, Baronissi, Calvanico, Roccadaspide, Pellezzano, Montecorvino, Pugliano, Angri, Pontecagnano, Eboli, Fisciano e Montoro. L'articolo Il Liceo Artistico di Salerno dona i suoi pc agli studenti che ne hanno bisogno proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– La Compagnia dei Carabinieri diè impegnata in queste ore a ritirare 23 computer in dotazione al“Sabatini Menna” diper la consegna ad altrettantiin tutta la Provincia. L’ iniziativa è volta a consentire anche ai meno abbienti di poter seguire senza ritardo la didattica a distanza. La consegna è avvenuta stamani alla presenza della dirigente scolastica Ester Andreola. I computer saranno consegnati nei comuni di Pagani, Striano, Siano, Giffoni, Sarno, Cetara, Baronissi, Calvanico, Roccadaspide, Pellezzano, Montecorvino, Pugliano, Angri, Pontecagnano, Eboli, Fisciano e Montoro. L'articolo Ildipcche neproviene da Anteprima24.it.

MIsocialTW : Con le note dello Stabat Mater suonato dagli studenti del Liceo Artistico Palizzi Boccioni di Napoli auguriamo… - shjber_ : @rrweltschmerz Sono all’ultimo anno del liceo Artistico, e sono ancora indecisa se frequentare o meno l’uni - xhalamet : RT @proudofmascolo: Eccovi spiegato in tre semplici foto il motivo per cui ho scelto il liceo Artistico. - proudofmascolo : Eccovi spiegato in tre semplici foto il motivo per cui ho scelto il liceo Artistico. - frequentolart : RT @sehunstea: Mi spiegate il senso di aver fatto cinque anni di liceo artistico se poi tutto quello che riesco a fare è una schifezza? -

Ultime Notizie dalla rete : Liceo Artistico Il Liceo Artistico di Salerno dona i suoi pc agli studenti che ne hanno bisogno anteprima24.it "Viva la vida", gli studenti del Liceo Palma come i Coldplay

Massa, 16 aprile 2020 - La scuola non si è mai fermata. Anche il Liceo artistico musicale Felice Palma ha continuato le lezioni, professori e studenti si sono organiz ...

Spiderman, le acrobazie del supereroe nascono anche da un talento cuneese

Questo traguardo Elena l’ha inseguito da quando era bambina. Dopo il liceo Artistico, la futura animatrice ha avuto la fortuna di trovare un maestro d’eccezione: Silvio Pautasso di Saluzzo che le dà ...

Massa, 16 aprile 2020 - La scuola non si è mai fermata. Anche il Liceo artistico musicale Felice Palma ha continuato le lezioni, professori e studenti si sono organiz ...Questo traguardo Elena l’ha inseguito da quando era bambina. Dopo il liceo Artistico, la futura animatrice ha avuto la fortuna di trovare un maestro d’eccezione: Silvio Pautasso di Saluzzo che le dà ...