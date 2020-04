(Di giovedì 16 aprile 2020) Gli Stati Uniti erano considerati il Paese meglio preparato contro le epidemie, eppure oggi piangono il maggior numero di vittime. Ecco tutte le ragioni di un disastro inaspettato. di Giancarlo Sturloni Con oltre 100 mila contagi e più di settemila morti, New York vive giorni drammatici. La città simbolo degli Stati Uniti è diventata l'epicentropandemia di-19 e le immagini delle decine di bare anonime sepolte in una fossa comune di Hart Island, un isoletta a largo del (...) - Mondo / USA, Pandemia, Stati Uniti, ,, Coronavirus

Odisseo2010 : RT @CristinaDaRold: Da leggere. Il genio a stelle e strisce, di @gsturloni #COVID19 - CristinaDaRold : Da leggere. Il genio a stelle e strisce, di @gsturloni #COVID19 - teoxandra : RT @teoxandra: #Trump sospende i finanziamenti all’#OMS perché i loro errori sono costati molte vite umane. È facile scaricare le proprie r… - marinatommasin1 : RT @mrcllznn: Il fallimento di Donald Trump nella gestione della COVID-19 | OggiScienza - pattychiari65 : “(...) la catastrofe ha avuto per protagonista un presidente testardo e arrogante che, per salvaguardare gli intere… -

Ultime Notizie dalla rete : fallimento Donald

AgoraVox Italia

Per capire cosa sia andato storto, occorre rifarsi alle ragioni di molti fallimenti nella gestione delle emergenze ... Secondo questa ricostruzione, per tutto gennaio il presidente Donald Trump ...Duro attacco di Donald Trump all'Oms. Secondo il presidente americano ... Trump è pronto a mettere la salute a rischio per cercare di scaricare la colpa dei suoi fallimenti" su altri. E poi anche ...