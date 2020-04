Il Coronavirus sta abbattendo lo smog | il satellite mostra l’Europa che ‘respira’ mentre

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 16 aprile 2020) Numerose analisi stanno dindo i continui bassi livelli di concentrazioni di biossido di azoto in Europa – in coincidenza con le misure di blocco implementate per fermare la diffusione del. Nuovi dati dalCopernicus Sentinel-5P, dal programma Copernicus dell’Unione Europea,no alcune città che vedono scendere i livelli del 45-50% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Gli scienziati del Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI) hanno monitorato l’inquinamento atmosferico in Europa negli ultimi mesi usando i dati dello strumento Tropomi delCopernicus Sentinel-5P. Le nuove immaginino le concentrazioni di biossido di azoto dal 13 marzo al 13 aprile 2020, rispetto alle concentrazioni medie di marzo-aprile del 2019. Madrid, Milano e Roma hanno visto una riduzione di circa il 45%,...