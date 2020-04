Il Coronavirus e l’incidente nel laboratorio di Wuhan: gli USA indagano, anche Francia e Gran Bretagna accusano la Cina (Di giovedì 16 aprile 2020) Dagli Usa alla Francia, passando per la Gran Bretagna, aumentano i dubbi sull’origine e la gestione da parte di Pechino del virus che ha stravolto il mondo. Se Washington sta indagando sull’ipotesi (finora solo tale) che il Coronavirus arrivi non dal mercato degli animali bensi’ dal laboratorio di virologia di Wuhan, dove si conducevano rischiose ricerche sui Coronavirus dei pipistrelli, Parigi si dice certa che sono ancora molti i tasselli mancanti. Sulla gestione del virus in Cina “sono successe cose che non sappiamo“, ha tagliato corto il presidente Emmanuel Macron. Mentre da Londra il ministro degli Esteri Dominic Raab, che sta sostituendo un Boris Johnson ancora convalescente, ha assicurato che quando la bufera sara’ passata la Cina dovra’ rispondere a “domande difficili” su “come tutto questo sia ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - tutte le notizie della notte – Gli 007 Usa valutano ipotesi dell’incidente nel laboratorio di Wuhan. Trump verso la riapertura prima di maggio

