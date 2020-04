Il coronavirus è il risultato di ciò che non abbiamo voluto ascoltare

Leggi su wired

(Di giovedì 16 aprile 2020) Da che vediamo una fioca luce in fondo al tunnel, il punto interrogativo si è spostato da e ora cosa facciamo? a e dopo cosa faremo?. Nel breve termine, la domanda ha a che fare con le condizioni di una graduale riapertura in coabitazione con il virus, l’ormai famigerata fase 2. Sul lungo periodo riguarda l’orizzonte di una normalità diversa da ciò che conoscevamo e, per tanti, probabilmente ancora più difficile. In qualità di esseri umani siamo programmati per anticipare il futuro, specie in situazioni di crisi. Sarebbe però un errore se, nei prossimi mesi, non trovassimo un po’ di tempo anche per guardarci indietro e chiederci: cosa potevamo fare prima?. Ancora più della situazione in sé, a sorprendermi, in queste settimane, è stata l’incredibile fatica con cui si è accettato il fatto che ...