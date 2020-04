Il campionato si gioca al Sud? Inter e Milan si rifiutano. La situazione dei ritiri: mezza Serie A va in hotel (Di giovedì 16 aprile 2020) L’intenzione è quella di tornare in campo. E si farà di tutto per riuscire nell’obiettivo. Nella giornata di ieri è stato pubblicato un importante comunicato dalla Figc dove veniva specificata la volontà di completare la stagione, ovviamente in completa sicurezza. Il presidente Gravina ha ipotizzato la possibilità di giocare le partite nelle zone meno colpite dall’emergenza Coronavirus, e quindi principalmente al Sud. Questa soluzione però, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ non trova d’accordo Inter e Milan, entrambe non vogliono rinunciare alla disputa delle gare a San Siro. Nemmeno l’Atalanta ha preso in considerazione l’idea di abbandonare il ‘Gewiss Stadium’, non avendo ancora ricevuto comunicazioni in merito. Infine c’è il Brescia, che vorrebbe la ... Leggi su calcioweb.eu Pezzella : «sono stato contagiato giocando - in Italia hanno fermato tardi il campionato»

