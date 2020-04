«Il bonus di 600 euro? Lo darò ai miei dipendenti che aspettano ancora la cassa integrazione» (Di giovedì 16 aprile 2020) «Stamattina mi sono arrivati i 600 euro dall’Inps. Li darò tutti ai miei dipendenti in cassa integrazione, che rischiano di non arrivare a fine mese. A loro non è ancora arrivato nulla e chissà quando arriverà». Lo sfogo è quello di un piccolo imprenditore dei servizi con sede in Abruzzo. A un mese dall’entrata in vigore del decreto Cura Italia, questa settimana l’Inps ha cominciato a erogare i bonus da 600 euro per gli autonomi, ma per la cassa integrazione, ordinaria e in deroga, bisognerà ancora attendere. «Non posso anticipare la cassa come azienda. Né sappiamo quando arriverà, siamo all’oscuro di tutto», spiega l’imprenditore. La procedura più complessa riguarda la cassa in deroga, a cui sono ammesse tutte le aziende escluse dai trattamenti ordinari di integrazione ... Leggi su linkiesta I primi accrediti del bonus di 600 euro smentiscono la bufala che parlava di 478 euro netti sul conto

