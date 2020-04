Il bollettino di oggi | positivi 106 607 1 189 in 24 ore | morti 22 170 525 | guariti

(Di giovedì 16 aprile 2020) Aggiornamento nazionale ore 18 del 16 aprile • Attualmente: 106.607 • Deceduti: 22.170 (+525, +2,4%) • Dimessi/: 40.164 (+2072, +5,4%) • Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.936 (-143, -4,6%) • Tamponi: 1.178.403 (+60.999) Totale casi: 168.941 (+3.786, +2,3%) L'articolo Ildi106.607 (1.189 in 24 ore),22.170 (525),40.164 (2.072) proviene da Linkiesta.it.

Da Palazzo San Giorgio il primo cittadino annuncia il bollettino aggiornato; oggi, al Santo Spirito, 3 decessi, 7 nuovi ricoveri e 15 pazienti in attesa di conferma diagnostica. Un solo paziente ...Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, inoltre, ad oggi sono in totale – negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest – 283 di cui 56 in Terapia intensiva. Dal monitoraggio giornaliero ...