Il Belgio è l’unico Paese che conta anche le morti sospette da Coronavirus nelle case di riposo (Di giovedì 16 aprile 2020) Il Belgio infatti è tra i pochi che ha deciso di inserire nel triste conteggio totale dei decessi per Covid-19, anche le morti sospette da Coronavirus avvenute nei centri di assistenza residenziale, le case di riposo dove però solo il 2,8% dei morti è stato sottoposto al tampone. La scelta è stata voluta dal primo ministro ma non sono pochi gli esperti che ritengono sbagliato sommare eustoi decessi senza un preventivo test. Leggi su fanpage (Di giovedì 16 aprile 2020) Ilinfatti è tra i pochi che ha deciso di inserire nel triste conteggio totale dei decessi per Covid-19,ledaavvenute nei centri di assistenza residenziale, ledi riposo dove però solo il 2,8% deiè stato sottoposto al tampone. La scelta è stata voluta dal primo ministro ma non sono pochi gli esperti che ritengono sbagliato sommare eustoi decessi senza un preventivo test.

