Il 19 aprile la Farnesina riporterà a casa gli italiani bloccati a Orlando (Di giovedì 16 aprile 2020) Si sta per concludere nel migliore dei modi l'Odissea degli italiani bloccati a Orlando. La Farnesina, come anticipato mercoledì da Giornalettismo, ha annunciato l'accordo con la compagnia Neos per un volo (con destinazione Fiumicino e Milano Malpensa) per riportare a casa gli oltre cento nostri connazionali che si trovano in Florida per lavorare all'interno del parco Disneyworld. Le loro richieste hanno attirato anche l'attenzione mediatica di molti personaggi e ora, il prossimo 19 aprile, potranno fare il loro rientro. LEGGI ANCHE > La scintilla di Gabriele Parpiglia: «Così stiamo smuovendo le acque per riportare a casa i ragazzi di Orlando» «Per coloro che non sono rientrati nei giorni precedenti – ci ha fatto sapere il Ministero degli Esteri -, la Farnesina ha organizzato per il 19 aprile, in raccordo con Neos, un ...

