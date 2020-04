Ieffi | accusato di truffa da 15 milioni sulle mascherine | “Volevo solo aiutare il mio

Leggi su limemagazine.eu

(Di giovedì 16 aprile 2020), imprenditore 42enne, è stato arrestato giovedì scorso dalla guardia di Finanza con l’accusa diai danni dello stato per aver cercato di partecipare a un bando Consip da oltre 15di euro per la fornitura dipur non essendo in possesso dei requisiti minimi. “Non volevo arrecare nessun danno, anzi volevoil mio Paese in un momento così difficile. Sono pronto a dimostrare che non ho commesso nessun illecito”. Sono le parole pronunciate durante l’interrogatorio di garanzia da Antonello, imprenditore 42 enne arrestato giovedì scorso dalla guardia di Finanza con l’accusa diai danni dello stato per aver cercato di partecipare a un bando Consip da oltre 15di euro per la fornitura dipur non essendo in possesso dei requisiti minimi. In particolare secondo gli ...