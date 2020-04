Icardi Juventus, c’è l’ultimatum sul futuro dell’argentino: i dettagli (Di giovedì 16 aprile 2020) Icardi Juventus – La Juventus continua a monitorare la pista che porta a Mauro Icardi. Il centravanti argentino è da tempo sulla lista della spesa di Paratici, con quest’ultimo che studia l’offensiva per bruciare la concorrenza. Il Psg adesso è costretto a prendere una decisione: il club di Al-Khelaifi ora medita sul futuro dell’argentino e sul riscatto. Emergono importanti particolari. Icardi Juve: la posizione del Psg Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Rai Sport il Psg prenderà una decisione definitiva sulla permanenza di Maurito nella capitale francese. La Juve è alla finestra e ora si attendono sviluppi dalla dirigenza del Parc Des Princes. Leggi anche: 6 cessioni e 4 acquisti: nasce la nuova Juventus targata Sarri Riscatto fissato a 70 milioni, ma il rapporto burrascoso del centravanti con la piazza e con Tuchel ... Leggi su juvedipendenza Operazione-Juventus - Icardi vuole il bianconero. Un top player sul piatto per convincere l'Inter

Icardi Juventus - maxi-scambio in vista? Due i nomi in ballo

Icardi Juventus - dalla Spagna brutte notizie : bianconeri surclassati? (Di giovedì 16 aprile 2020)– Lacontinua a monitorare la pista che porta a Mauro. Il centravanti argentino è da tempo sulla lista della spesa di Paratici, con quest’ultimo che studia l’offensiva per bruciare la concorrenza. Il Psg adesso è costretto a prendere una decisione: il club di Al-Khelaifi ora medita suldell’argentino e sul riscatto. Emergono importanti particolari.Juve: la posizione del Psg Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Rai Sport il Psg prenderà una decisione definitiva sulla permanenza di Maurito nella capitale francese. La Juve è alla finestra e ora si attendono sviluppi dalla dirigenza del Parc Des Princes. Leggi anche: 6 cessioni e 4 acquisti: nasce la nuovatargata Sarri Riscatto fissato a 70 milioni, ma il rapporto burrascoso del centravanti con la piazza e con Tuchel ...

goal : Juventus could include Alex Sandro in an effort to sign Mauro Icardi from Inter, according to Tuttosport ?? - Paolo18030138 : RT @PaPaganini: Dalla???? Il #Psg vuole riscattare #Icardi e trattare poi con la #Juventus. La contropartita tecnica è #douglascosta. Se inve… - DamianoTrezza : RT @PaPaganini: Dalla???? Il #Psg vuole riscattare #Icardi e trattare poi con la #Juventus. La contropartita tecnica è #douglascosta. Se inve… - JosephJanerique : Mauro Icardi to Juventus - cody53250131 : RT @PaPaganini: Dalla???? Il #Psg vuole riscattare #Icardi e trattare poi con la #Juventus. La contropartita tecnica è #douglascosta. Se inve… -