I giudici mandano all’incasso i signori del casello. Il Consiglio di Stato apre la strada al Piano finanziario per Toto. Il Mit obbligato a nominare un commissario ad acta e a trovare risorse per la sicurezza (Di giovedì 16 aprile 2020) Forte di un pronunciamento favorevole ottenuto dal Consiglio di Stato, il Gruppo Toto si prepara a gonfiare le proprie casse grazie alla concessione delle autostrade laziali e abruzzesi A24 e A25, già tra le più care d’Italia. Palazzo Spada ha accolto l’appello della spa strada dei Parchi contro il ministero per le Infrastrutture e trasporti, obbligando il dicastero retto dalla ministra Paola De Micheli a ottemperare a quanto stabilito dagli stessi giudici amministrativi nella sentenza del 17 luglio scorso, con la quale si imponeva al Mit di approvare entro il 31 ottobre il nuovo Piano economico della società. Nominato quindi come commissario ad acta il capo Dipartimento per il coordinamento amministrativo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Maria Barillà, che ha però facoltà di sub delega. LA REAZIONE. Abbastanza per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 16 aprile 2020) Forte di un pronunciamento favorevole ottenuto daldi, il Gruppo Toto si prepara a gonfiare le proprie casse grazie alla concessione delle autostrade laziali e abruzzesi A24 e A25, già tra le più care d’Italia. Palazzo Spada ha accolto l’appello della spadei Parchi contro il ministero per le Infrastrutture e trasporti, obbligando il dicastero retto dalla ministra Paola De Micheli a ottemperare a quanto stabilito dagli stessiamministrativi nella sentenza del 17 luglio scorso, con la quale si imponeva al Mit di approvare entro il 31 ottobre il nuovo Piano economico della società. Nominato quindi come commissario ad acta il capo Dipartimento per il coordinamento amministrativo presso la Presidenza deldei ministri, Maria Barillà, che ha però facoltà di sub delega. LA REAZIONE. Abbastanza per ...

Candy_Amara : @Teresat14547770 La sinistra tutela e ama il malaffare,dove ci sono i delinquenti c’è la loro tutela e la loro prot… - letiziarabiti : @ultimenotizie @la_vancy È tutto il giorno che giornalisti e attori ci mandano foto fake come se poi noi fossimo i… - djmisterpiu : insomma arrivo a pisa,,,il ristorantino bellissimo sedie di legno tavolo rustico, mi siedo fuori ogni tanto passav… - djmisterpiu : i giudici miei non so pazzi, io stavo alla caserma a milano passo al tribunale oggi sto in licenza vado a balla a p… -