I film di Roberto Benigni e la moglie Nicoletta Braschi | da Il mostro a Pinocchio

(Di giovedì 16 aprile 2020) Idie la: da IlUna coppia nella vita e nel lavoro:condividono ormai da decenni pubblico e privato. Tantidi grande successo che i due hanno girato insieme, come Il, Johnny Stecchino, La vita è bella e La tigre e la neve., dopo aver avviato la loro collaborazione artistica già dagli anni Ottanta, si sono sposati nel 1991.e la: iMa quali sono iin cuihanno recitato insieme? L’attrice nata a Cesena nel 1960 è stata da sempre una sorta di musa ispiratrice del regista toscano. Il loro primoinsieme è Tu mi turbi del 1983, suddiviso in quattro episodi: Durante Cristo (è un pastore che ha smarrito il gregge, ...

Questa sera, 16 aprile 2020, va in onda in prima serata su Rai 3 il film Il mostro, classico della cinematografia di Roberto Benigni del 1994. Un cult senza tempo, nonostante sia uscito al cinema da ...