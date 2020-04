HONOR continua la crescita in Italia e rilancia un rinnovato HiHonor

Honor_IT : @ragiofra Ciao, l'aggiornamento ad EMUI 10 per Honor 10 Pro sarà presto disponibile, tuttavia non abbiamo modo di f… -

Ultime Notizie dalla rete : HONOR continua

Men of Honor: L’onore degli Uomini, il film con Robert De Niro in onda mercoledì 15 aprile alle 21:15 su IRIS. Trama e trailer Mercoledì 15 aprile 2020 su IRIS continua la serata dedicata al ciclo ...Honor continua il suo ottimo lavoro pieno di novità importanti, annunciando anche le specifiche di Play 4T e Play 4T Pro. Si presentano come due smartphone lowcost ma molto potenti Honor non vuole ...