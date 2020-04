Guardie e ladri come metafora della crisi

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 16 aprile 2020) Quella usata da Giuseppe Sala il 4 aprile per intimare agli italiani di stare a casa non è stata unafelice. Per due ragioni. La prima è illustrata meglio di qualsiasi formula da questo grafico.Il grafico mostra l’intensità di utilizzo di una delle app di navigazione stradale più utilizzate al mondo, ovvero Maps di Apple. L’Italia è il paese con il crollo maggiore nell’utilizzo dell’app, circa l’87% dall’inizio.Se ce ne fosse ancora bisogno, questa è l’ennesima prova che le persone sono state davvero a casa,confermano anche i dati relativi ai controlli stradali. Gli italiani, prove alla mano, non hanno giocato a. Hanno perfettamente compreso la gravitàsituazione e in misura elevatissima hanno rispettato le prescrizioni.La seconda e più ...