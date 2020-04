Guala Closures | Investindustrial annuncia intenzione di lanciare OPA

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – Special Packaging Solutions Investments, società detenuta dal fondo di private equityVII, hato l’di promuovere un’OPA volontaria parziale su, avente a oggetto 15.166.000 azioni ordinarie, che rappresentano circa il 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ed il 22,57% del capitale sociale. L’offerta, che non è finalizzata alla revoca delle azioni dal MTA, è stata promossa ad un corrispettivo di 6 euro per azione. Frattanto,ha oggito la cessione del 100% GCL Pharma al gruppo Bormioli Pharma per un corrispettivo di 9,3 milioni di euro, a fronte di un Enterprise Value di 10 milioni. Di questa cifra 7,3 milioni sono stati appena incassati e la restante parte lo sarà entro 12 mesi. L’intero ammontare andrà alla riduzione ...