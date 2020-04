Gruppo Bei approva fondo garanzia europeo da 25 miliardi (Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – Il Cda del Gruppo Bei ha dato il via libera alla creazione di un fondo di garanzia europeo Covid-19 da 25 miliardi di euro per “potenziare il sostegno alle imprese europee” andando a mobilitare fino a 200 miliardi di euro, con un’attenzione particolare rivolta alle Pmi. Lo rende noto in una nota il Gruppo, composto dalla Banca europea per gli investimenti e dal fondo europeo per gli investimenti: la decisione arriva a seguito della raccomandazione formulata dall’EuroGruppo il 9 aprile scorso e affida al Gruppo un “ruolo determinante nella lotta contro le conseguenze economiche della pandemia”. Nello specifico, per il fondo è previsto un contributo da parte di tutti i 27 Stati UE ma sarà aperto anche ai contributi esterni, come ad esempio a titolo del bilancio dell’Ue. Il fondo di garanzia sarà istituito ... Leggi su quifinanza Via libera dell’Eurogruppo al piano antivirus da 500 miliardi. Passano il sostegno anti-disoccupazione - il potenziamento della Bei e meccanismo di stabilità. Crimi (M5S) : “Sì Eurobond - no Mes. Conte ci stupirà”

EUROGRUPPO - OLANDA VS ITALIA/ “Ok Mes - Bei e Sure - no Eurobond” : ira Di Maio

