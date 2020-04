Grey’s Anatomy: Caterina Scorsone cambia il nome alla figlia (Di giovedì 16 aprile 2020) Caterina Scorsone, Amelia Sheperd in Grey’s Anatomy, ha fatto un annuncio un po’ strano attraverso il suo profilo social. Ha deciso di ‘cambiare’ il nome della figlia Grey’s Anatomy: Caterina Scorsone cambia il nome alla figlia Abbiamo visto Caterina Scorsone come personaggio regolare in Grey’s Anatomy dal 2014, anche se aveva fatto qualche comparsa anche prima. Caterina, nel medical drama di Shonda Rhimes, interpreta Amelia Sheperd, la sorella di Derek Sheperd. Ha anche interpretato lo stesso personaggio nello spin off Private Practice. La sua vita privata si è intrecciata spesso con quella da attrice. La prima gravidanza è stata “usata” sul set dello spin off, anche se nella serie, il bambino ha avuto delle complicanze e non ha mai visto la luce. Nella realtà, invece sì ed è andato tutto bene con Eliza ... Leggi su kontrokultura Grey’s Anatomy 17 - Krista Venoff rivela : “Pianificherò la fine quando…”

Grey’s Anatomy 17 - Pickens sul futuro di Webber : “Non mi stupirei se…”

Grey’s Anatomy 16 : qualcuno doveva morire nel finale di stagione (Di giovedì 16 aprile 2020), Amelia Sheperd in Grey’s, ha fatto un annuncio un po’ strano attraverso il suo profilo social. Ha deciso di ‘re’ ildellaGrey’silAbbiamo vistocome personaggio regolare in Grey’sdal 2014, anche se aveva fatto qualche comparsa anche prima., nel medical drama di Shonda Rhimes, interpreta Amelia Sheperd, la sorella di Derek Sheperd. Ha anche interpretato lo stesso personaggio nello spin off Private Practice. La sua vita privata si è intrecciata spesso con quella da attrice. La prima gravidanza è stata “usata” sul set dello spin off, anche se nella serie, il bambino ha avuto delle complicanze e non ha mai visto la luce. Nella realtà, invece sì ed è andato tutto bene con Eliza ...

huum_welika : RT @ChristianR20000: Essa quarentena parece Grey's anatomy, chata e longa - thetouchygirl : Facciamo questo gioco? Così conosco qualcuno di nuovo Rt se ti piace: La Marvel Tvd To Legacies Grey's anatomy How… - siamopresimale : Vi prego più vado avanti con grey’s anatomy e più mi fa cagare ma come l’avete ridotta - VanyAnahi : Termine grey’s anatomy aiuda. - ehitsfe : ma un sito decente per vedere grey’s anatomy esiste o devo continuare a smadonnare ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Grey’s Anatomy Derek Shepherd torna a Grey’s Anatomy Giornalettismo