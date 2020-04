Governo lavora a Decreto aprile da 60 miliardi (Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – Le misure messe in campo dal Governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus è un tavolino a più gambe, per ora tre. Dopo il Decreto Cura Italia e quello Liquidità, c’è attesa per il varo la prossima settimana del Decreto aprile chiamato ad estendere e correggere alcuni degli interventi di sostegno introdotti il mese scorso, ma anche introdurne di nuovi, su tutti il REM, “reddito di emergenza” per coinvolgere la platea degli esclusi dal primo round di aiuti. Al momento, si va verso una iniezione di altri 60 miliardi di euro, un tesoretto che, gioco forza, finirà per aggravare deficit e debito pubblico. Sulla carta, il rapporto deficit/pil schizzato a causa del Cura Italia da 30 miliardi a quota 5,4%, con il Decreto aprile finanziato tutto in deficit subirebbe una ulteriore impennata, superando quota 7%. ... Leggi su quifinanza de Magistris : «Cittadini e lavoratori pagano lo scontro tra governo e Regione»

Coronavirus - via libera dalla Commissione Ue al dl liquidità del governo : sostegno sui prestiti alle imprese e ai lavoratori autonomi

Che Tempo Che Fa - Tiziano Ferro : “Non so se si faranno i concerti - il Governo ci dia delle risposte per i fan e per chi lavora dietro le quinte” (Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – Le misure messe in campo dalper fronteggiare l’emergenza coronavirus è un tavolino a più gambe, per ora tre. Dopo ilCura Italia e quello Liquidità, c’è attesa per il varo la prossima settimana delchiamato ad estendere e correggere alcuni degli interventi di sostegno introdotti il mese scorso, ma anche introdurne di nuovi, su tutti il REM, “reddito di emergenza” per coinvolgere la platea degli esclusi dal primo round di aiuti. Al momento, si va verso una iniezione di altri 60di euro, un tesoretto che, gioco forza, finirà per aggravare deficit e debito pubblico. Sulla carta, il rapporto deficit/pil schizzato a causa del Cura Italia da 30a quota 5,4%, con ilfinanziato tutto in deficit subirebbe una ulteriore impennata, superando quota 7%. ...

rtl1025 : ?? #Conte: 'Il #Mes esiste dal 2012, non è stato istituito ieri o attivato la scorsa notte come falsamente e irrespo… - IlContiAndrea : #TizianoFerro “Abbiamo il diritto di sapere se possiamo fare concerti in estate e il Governo deve esporsi e darci d… - carlaruocco1 : #Conte: 'Il #MES esiste dal 2012 non è stato approvato la scorsa notte, come falsamente e irresponsabilmente è stat… - Roxyfran2 : @Mov5Stelle Lo dico da sempre,, l'italia ha un grande vantaggio, l'Europa sa che non può permettersi di perderla, s… - SuperElis2 : 'Le decisioni del Governo sono informate dal Comitato tecnico scientifico, ma le modalità con cui il Cts lavora, co… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo lavora Governo lavora a Decreto aprile da 60 miliardi Il Messaggero De Negri: «La cassa integrazione venga estesa fino a dicembre»

E tutto questo con previsioni di lavoro a breve scadenza pari a zero». De Negri propone anche l’invio al governo di un documento sottoscritto da tutte le associazioni di categoria per chiedere un ...

Dal Lockdown al Final Closure il passo è breve. L’allarme di Ugl Bari

Ritengo che il governo debba avere il coraggio di rischiare , “rischiare non significa non ... ma dobbiamo necessariamente riprendere a lavorare , mettendo in sicurezza i lavoratori , fornendo loro i ...

E tutto questo con previsioni di lavoro a breve scadenza pari a zero». De Negri propone anche l’invio al governo di un documento sottoscritto da tutte le associazioni di categoria per chiedere un ...Ritengo che il governo debba avere il coraggio di rischiare , “rischiare non significa non ... ma dobbiamo necessariamente riprendere a lavorare , mettendo in sicurezza i lavoratori , fornendo loro i ...