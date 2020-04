Governo e regioni hanno lasciato i malati a casa: così sono nati i focolai Covid in famiglia (Di giovedì 16 aprile 2020) Il contagio all'interno delle famiglie è considerato dagli esperti uno dei maggiori mezzi di trasmissione dal Covid. I medici consigliano di portare i pazienti positivi con sintomi non gravi negli hotel, dove posso stare davvero in isolamento. Il Governo aveva previsto questa ipotesi già a inizio emergenza. Ma i trasferimenti negli alberghi sono iniziati solo a fine marzo e ancora oggi Protezione Civile, esecutivo e regioni si muovono poco, tardi e spesso con scarsi risultati. Leggi su fanpage Sondaggi politici elettorali oggi 16 aprile 2020 : il 42% degli italiani crede che le Regioni si siano mosse meglio del governo nella risposta all’emergenza

SONDAGGI POLITICI/ Lega oltre quota 30% - per 42% Regioni meglio del Governo

Bonus vacanze per le famiglie italiane : cos’è l’incentivo chiesto dalle Regioni al governo (Di giovedì 16 aprile 2020) Il contagio all'interno delle famiglie è considerato dagli esperti uno dei maggiori mezzi di trasmissione dal. I medici consigliano di portare i pazienti positivi con sintomi non gravi negli hotel, dove posso stare davvero in isolamento. Ilaveva previsto questa ipotesi già a inizio emergenza. Ma i trasferimenti negli alberghiiniziati solo a fine marzo e ancora oggi Protezione Civile, esecutivo esi muovono poco, tardi e spesso con scarsi risultati.

fattoquotidiano : Coronavirus, Travaglio su La7: “Lombardia e Piemonte? Due Regioni in balia degli eventi. Il governo dovrebbe commis… - fattoquotidiano : DUE REGIONI DA COMMISSARIARE “Salvini dice che l’apertura di un’inchiesta sui morti nelle Rsa lombarde è di pessim… - sonoleventi : 'Togliere la sanità alle regioni? Accomodatevi... credo che da Roma non si governi una cosa complessa come la sanit… - trevi_vito : RT @AlbertoBagnai: Per coprire le sue responsabilità il Governo attacca le Regioni. Un comportamento irresponsabile e, fra l’altro, un pote… - fracaruc : RT @AlbertoBagnai: Per coprire le sue responsabilità il Governo attacca le Regioni. Un comportamento irresponsabile e, fra l’altro, un pote… -