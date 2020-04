Gli Usa versano all'organismo 500 milioni l'anno. Il "Dragone" (che lo manovra) dodici volte meno (Di giovedì 16 aprile 2020) Gian Micalessin La sproporzione tra i contributi è la cosa che più fa infuriare Donald. La figura chiave è il direttore generale Ghebreyesus, scelto da Xi Jinping Numeri e bilanci parlano chiaro. Ogni anno gli Stati Uniti versano all'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) dai 400 ai 500 milioni di dollari mentre il contributo della Cina non supera i 40 milioni. Ma il senso di questa sproporzione, e della rabbia di un Donald Trump pronto a tagliare i fondi dell'Oms, si comprende soltanto esaminando l'operato di Tedros Adhanom Ghebreyesus, il microbiologo etiope che ne occupa la poltrona di direttore generale. All'origine di tutto c'è la sua elezione sostenuta, nel 2017, dalla Cina manovrando il voto di una quarantina di paesi africani assoggettati alle sue politiche neocolonialiste. Politiche diligentemente difese da Ghebreyesus durante ... Leggi su ilgiornale Negli Usa il Coronavirus distrugge il mercato del lavoro : 22 milioni di disocuppati in 4 settimane

Coronavirus - in Corea del Sud 141 persone tornano positive. Negli Usa più di 30mila morti. Africa - al via un milione di test. Spagna - salgono i contagi : le vittime sono oltre 19mila

Coronavirus - Von der Leyen chiede scusa all'Italia : Ue ha sbagliato (Di giovedì 16 aprile 2020) Gian Micalessin La sproporzione tra i contributi è la cosa che più fa infuriare Donald. La figura chiave è il direttore generale Ghebreyesus, scelto da Xi Jinping Numeri e bilanci parlano chiaro. Ognigli Stati Unitiall'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) dai 400 ai 500di dollari mentre il contributo della Cina non supera i 40. Ma il senso di questa sproporzione, e della rabbia di un Donald Trump pronto a tagliare i fondi dell'Oms, si comprende soltanto esaminando l'operato di Tedros Adhanom Ghebreyesus, il microbiologo etiope che ne occupa la poltrona di direttore generale. All'origine di tutto c'è la sua elezione sostenuta, nel 2017, dalla Cinando il voto di una quarantina di paesi africani assoggettati alle sue politiche neocolonialiste. Politiche diligentemente difese da Ghebreyesus durante ...

FiorellaMannoia : Senza vergogna. L’embargo Usa blocca gli aiuti di Alibaba a Cuba – Business Insider Italia - Agenzia_Ansa : Cnn, gli Usa indagano su ipotesi di un incidente in un laboratorio a Wuhan #Coronavirus #ANSA - fattoquotidiano : Coronavirus, Cnn: “Intelligence Usa indaga indaga su ipotesi laboratorio di Wuhan”. Ma per gli scienziati Covid è d… - circular_timey : RT @rostokkio: Secondo gli 007 Usa, il #Coronavirus è stato creato in laboratorio. Bisogna solo scoprire come hanno infilato il pipistrello… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? Sono 30.990 le persone morte oggi negli #StatiUniti di #coronavirus, secondo la Johns Hopkins University. Gli Usa sono il Pa… -