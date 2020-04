Gli Usa indagano sul coronavirus uscito da un laboratorio (ma gli scienziati dicono altro) (Di giovedì 16 aprile 2020) (foto: Getty Images)Gli Stati Uniti, o almeno l’amministrazione Trump, non sono convinti che il coronavirus Sars-Cov-2 sia nato nel mercato del pesce di Wuhan. Qualcosa non torna e vogliono vederci chiaro, e nel caso trovino prove delle bugie di Pechino la Cina dovrà pagarne le conseguenze. Per questo, stando a quanto riporta la Cnn, sarebbe in corso un’indagine dell’intelligence per vagliare tutte le possibilità, compresa quella di un incidente nei laboratori di virologia della capitale dello Hubei. Al momento, però, non c’è nulla di concreto su cui basarsi, né evidenze che confutino lo studio scientifico di Nature che prova l’origine naturale di questo coronavirus. Fuga accidentale Secondo la fonte della Cnn, gli 007 americani non credono che Sars-Cov-2 sia il risultato della ricerca di nuove armi biologiche da parte ... Leggi su wired Dagli USA - CNN insiste : "Coronavirus nato in un laboratorio a Wuhan"

Trump dichiara che il Coronavirus potrebbe essere uscito da un laboratorio di Wuhan – Prove muscolari degli USA e corse al click

Il distanziamento sociale salva la vita : -90% di morti negli USA se fosse iniziato 2 settimane prima (Di giovedì 16 aprile 2020) (foto: Getty Images)Gli Stati Uniti, o almeno l’amministrazione Trump, non sono convinti che ilSars-Cov-2 sia nato nel mercato del pesce di Wuhan. Qualcosa non torna e vogliono vederci chiaro, e nel caso trovino prove delle bugie di Pechino la Cina dovrà pagarne le conseguenze. Per questo, stando a quanto riporta la Cnn, sarebbe in corso un’indagine dell’intelligence per vagliare tutte le possibilità, compresa quella di un incidente nei laboratori di virologia della capitale dello Hubei. Al momento, però, non c’è nulla di concreto su cui basarsi, né evidenze che confutino lo studio scientifico di Nature che prova l’origine naturale di questo. Fuga accidentale Secondo la fonte della Cnn, gli 007 americani non credono che Sars-Cov-2 sia il risultato della ricerca di nuove armi biologiche da parte ...

Agenzia_Ansa : Cnn, gli Usa indagano su ipotesi di un incidente in un laboratorio a Wuhan #Coronavirus #ANSA - FiorellaMannoia : Senza vergogna. L’embargo Usa blocca gli aiuti di Alibaba a Cuba – Business Insider Italia - fattoquotidiano : Coronavirus, Cnn: “Intelligence Usa indaga indaga su ipotesi laboratorio di Wuhan”. Ma per gli scienziati Covid è d… - Dav42156771 : RT @LGmarangon: Trump dopo i 2.500 morti in un solo giorno e le quasi 14.000 persone attualmente in terapia intensiva dice che gli USA hann… - saracristaldi : RT @annalisaPe: È online la nuova puntata del podcast @ispionline sul mondo ai tempi del coronavirus. Questa settimana andiamo in #Iran, do… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Usa Gli Usa accusano la Cina: “Prima il virus e ora hanno ricominciato i test nucleari” La Stampa Recensione Honor 9X Pro: fotocamera pop-up, Kirin 810 e 256GB a 199 euro in promo

PER I SERVIZI RESTANO GLI HMS Nessun colpo di scena e solita configurazione HMS che abbiamo imparato ... Per YouTube restano le alternative dei client terzi, spesso pieni di pubblicità, e l'uso da ...

Calcio, Coronavirus, sport: tutti gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 15 aprile

Al resto dei dipendenti verranno garantiti gli stipendi per intero sia ad aprile che a maggio e anche i lavoratori ... Longstaff ha deciso di donare il 30% del suo stipendio al servizio sanitario ...

PER I SERVIZI RESTANO GLI HMS Nessun colpo di scena e solita configurazione HMS che abbiamo imparato ... Per YouTube restano le alternative dei client terzi, spesso pieni di pubblicità, e l'uso da ...Al resto dei dipendenti verranno garantiti gli stipendi per intero sia ad aprile che a maggio e anche i lavoratori ... Longstaff ha deciso di donare il 30% del suo stipendio al servizio sanitario ...