Giulia Di Sabatino dilaniata sotto cavalcavia: arrestato il “ragazzo della Panda rossa” per un altro reato (Di giovedì 16 aprile 2020) Giulia Di Sabatino dilaniata sotto cavalcavia: arrestato l’uomo, l’ultimo a vederla in vita la notte in cui morì, conosciuto come “il ragazzo della Panda rossa”, per maltrattamenti nei confronti dei genitori. I resti della ragazza furono rinvenuti la mattina del 1° settembre 2015 sotto un cavalcavia della A14 tra Giulianova e Mosciano; quella notte un automobilista la vide parlare in strada proprio nel punto da cui precipitò, con un uomo alla guida di un’auto, una Panda rossa, appunto. arrestato il ragazzo della Panda rossa: fu l’ultimo a vedere viva Giulia Di Sabatino Dopo anni di indagini e sospetti però il fascicolo a carico del giovane, sospettato di essere coinvolto nella morte della ragazza e indagato per istigazione al suicidio, è stato archiviato. Per la Procura infatti si è trattato di un suicidio, tesi ... Leggi su urbanpost Giulia Di Sabatino dilaniata sotto cavalcavia : arrestato il “ragazzo della Panda rossa” per un altro reato

Morte di Giulia Di Sabatino - arrestato il ragazzo che passò l’ultima notte con lei

