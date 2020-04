Giovedi 16 Aprile sui canali Sky Cinema HD (Di giovedì 16 aprile 2020) Proseguono le iniziative Sky per l’emergenza Covid-19. Per contrastare il diffondersi del Coronavirus siamo chiamati a stare ancora a casa, e Sky vuole continuare ad essere vicina ai suoi abbonati in questo momento di difficoltà. Per questo dal 4 al 30 Aprile Sky accenderà due nuovi canali Sky Cinema #IoRestoACasa per tutti gli abbonati satellite, fibra e digitale terrestre, senza costi aggiuntivi. Inoltre, per il mese di Aprile, agli abbonati che hanno... Leggi su digital-news Oroscopo oggi Paolo Fox giovedì 16 aprile 2020

Momentum - il film in onda giovedì 16 aprile su Italia 1

Guida Tv Giovedì 16 aprile (Di giovedì 16 aprile 2020) Proseguono le iniziative Sky per l’emergenza Covid-19. Per contrastare il diffondersi del Coronavirus siamo chiamati a stare ancora a casa, e Sky vuole continuare ad essere vicina ai suoi abbonati in questo momento di difficoltà. Per questo dal 4 al 30Sky accenderà due nuoviSky#IoRestoACasa per tutti gli abbonati satellite, fibra e digitale terrestre, senza costi aggiuntivi. Inoltre, per il mese di, agli abbonati che hanno...

Corriere : Ritornano i 7pm, gli appuntamenti con i protagonisti di @7Corriere. Giovedì 16 aprile alle ore 18 sul sito e sulla… - INPS_it : #ComunicatoStampa #CuraItalia In pagamento le indennità #600euro per oltre il 60% dei lavoratori. Nella giornata di… - PiazzapulitaLA7 : 'Siamo sull'orlo di guerra!' Il caos della ripartenza tra regioni che si muovono in autonomia e ritardi del Govern… - MianiAttilio : PAROLA DEL GIORNO Giovedì 16 Aprile 2020 - MianiAttilio : GIOVEDI’ 16 APRILE 2020 Prima Pagina - La stampa Nazionale e Internazionale -