Giornata da dimenticare per il mercato americano

(Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – Si muove con debolezza la borsa di Wall Street con gli indici che si confermano a due velocità fin dall’avvio. A pesare sul sentiment degli investitori sono alcuni dati deludenti oltre ai risultati societari sotto attese che evidenziano un quadro sempre più critico: i dati settimanali sullerichieste di sussidi di disoccupazione hanno evidenziato domande scese di 1,37 milioni, portando il totale nell’ultimo mese oltre i 20 milioni, in scia al duro impatto delle misure di lockdown per contrastare la diffusione del coronavirus sull’attività economica. Giù ad aprile la fiducia commerciale dei produttori del distretto di Philadelphia. L’attenzione degli investitori resta concentrata anche sul versante trimestrali, dove i conti dei principali colossi bancari americani, hanno fatto emergere la necessità di forti ...

