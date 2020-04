Gina Lollobrigida: il suo tesoro è stato ritrovato (Di giovedì 16 aprile 2020) Una lite domestica ha permesso alle forze dell’ordine di recuperare il tesoro di Gina Lollobrigida. Un ignoto ladro aveva trafugato i beni della diva dalla sua villa sita sull’Appia Antica.La diva del cinema italiano e internazionale, oramai 92enne, non si era accora del furto e, di conseguenza, non aveva nemmeno sporto denuncia! È stato un commissario ad informarla di quanto era accaduto. L’uomo di legge aveva fatto notare all’attrice che avevano svaligiato la sua casa. Gina Lollobrigida, l’intervento degli agentiLe forze dell’ordine sono intervenute dopo l’allarmante telefonata da parte di una ragazza. La giovane, in preda al panico, aveva chiesto ai poliziotti di accorrere, in quanto sua madre e il compagno di quest’ultima stavano litigando. La ragazza era terrorizzata, in quanto l’uomo avrebbe avuto con ... Leggi su kontrokultura Domenica In - Gina Lollobrigida confessa a Mara Venier : “Un periodo triste”

