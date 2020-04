GF Vip | Pupo confessa | “Una grande caz***…” Poi la rivelazione su quella lite con

(Di giovedì 16 aprile 2020) La quarta edizione delFratello Vip,si è conclusa l’8 aprile e ha visto Paola Di Benedettovincitrice a sorpresa. Iniziato i primi di gennaio, il reality show di Canale 5 si è concluso prima a causa dell’epidemia che ha colpito l’Italia ed è stata affrontata dal conduttore Alfonso Signorini conprofessionalità., opinionista della quarta edizione insieme a Wanda Nara, moglie e procuratrice del calciatore del Paris Saint Germain, Mauro Icardi, ha rilasciato un’intervista al settimanale Diva e Donna per raccontare il suoFratello Vip e come sta vivendo la quarantena. “Tutto questo buonismo, questo ‘ne usciremo migliori’, è una grandissima caz*ata – ha spiegato il cantante al settimanale – L’umanità ne uscirà a pezzi. La maggioranza delle ...

zazoomblog : Grande Fratello Vip Pupo svela: “Alfonso è stata una sorpresa” – VIDEO - #Grande #Fratello #svela: #“Alfonso - zazoomblog : Pupo un assembramento domestico La quarantena finito il GF Vip - #assembramento #domestico #quarantena - bnotizie : ‘Gf Vip 4’, Pupo confessa in quale momento (e a causa di quale concorrente) ha avuto uno scontro con Alfonso Signor… - bnotizie : Grande Fratello Vip, Pupo racconta il momento più difficile con Alfonso Signorini: `Quando eliminarono Salvo ci sco… - zazoomnews : Quando è stato buttato fuori Salvo...: Pupo confessione inedita sullo scontro con Signorini al GF Vip -… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Pupo

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pupo elogia Signorini: “Blasi, Marcuzzi e d’Urso non alla stessa altezza ... “Antonella è una donna di sincerità disarmante” ha spiegato Pietro Delle Piane su Antonella Elia ...Pupo ha ricoperto il ruolo di opinionista durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip. In un’intervista rilasciata a Tvblog ha fatto sapere di essersi molto appassionato al reality, in passato ...