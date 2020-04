GF Vip | Paola Di Benedetto delusa da Andrea Denver e Paolo Ciavarro | le ultime

(Di giovedì 16 aprile 2020) Nonostante l’amicizia che li lega,Diha avuto qualcosa di ridire sul comportamento dinella Casa GF Vip:DidaLa quarta edizione del Grande Fratello Vip, che si è conclusa da poco, ha visto un’inaspettato finale: la vittoria diDi. Gli scommettitori non avevano puntato nulla su di lei, ma a sorpresa, la giovane modella vicentina è riuscita a trionfare su tutti. Tutti i concorrenti, vista la situazione di emergenza sanitaria che sta affrontando l’Italia, avevano promesso ad Alfonso Signorini di devolvere metà del montepremi alla Protezione Civile., però, ha optato per devolvere l’intera somma. Il gesto è piaciuto molto, anche se tante persone hanno criticato il metodo di votazione adottato dal ...

La Elia ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi nella quale ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip. Antonella Elia ha anche confessato che questa esperienza nel reality d ...La giovane modella e il cantante pronti per il grande passo?. La confessione di Paola Di Benedetto sulla storia con Federico Rossi Per me è stata una grande prova stare lontano da lui: in tre mesi può ...