GF Vip | il volto noto della tv ci va giù pesante e demolisce Paola Di Benedetto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 aprile 2020) Poco più di sette giorni faDiha avuto l’enorme soddisfazione di vincere il ‘Grande Fratello Vip 4’, superando Patrick Pugliese e Paolo Ciavarro. Un successo importantissimo, che ha reso felici tantissimi suoi fan. Ma, come spesso accade, c’è anche qualcuno che ha storto il naso davanti al suo trionfo. Infatti, in un’intervista al settimanale ‘Nuovo’, l’opinionista di Barbara D’Urso Giovanni Ciacci non ha gradito questo verdetto che ha premiato la giovane. Le sue parole sono state tutt’altro che tenere: “Diera dentro la casa? L’ho scoperto quella sera stessa…Trovo la sua vittoria inutile, a me piacciono le emozioni forti. E lei non me le ha date…Credo abbia vinto solo perché le sue fan erano forti al televoto”. Dunque, dichiarazioni molto ...