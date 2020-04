Gaia Gozzi fidanzata? Lei misteriosa, poi parla dell’ex: “Ho sofferto” (Di giovedì 16 aprile 2020) Gaia Gozzi, le dichiarazioni sulla vita sentimentale: la cantante di Amici si racconta Gaia Gozzi si è raccontata in una nuova intervista sulle pagine di Grazia e ha parlato stavolta non tanto dell’avventura ad Amici ma di come sta vivendo il dopo Amici. La cantante ha spiegato che al momento vive a Roma ed è … L'articolo Gaia Gozzi fidanzata? Lei misteriosa, poi parla dell’ex: “Ho sofferto” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv Amici 19 - Gaia Gozzi su Giulia Molino : "Ecco la verità sul nostro rapporto"

Gaia Gozzi si è raccontata in una nuova intervista sulle pagine di Grazia e ha parlato stavolta non tanto dell’avventura ad Amici ma di come sta vivendo il dopo Amici. La cantante ha spiegato che al ...

Amici 19, Gaia Gozzi parla di Giulia Molino: “E’ stata una scoperta”, amicizia esplosa con il tempo

Gaia Gozzi è stata la vincitrice di Amici 19. Per via delle restrizioni imposte dal governo per gestire la pandemia da Coronavirus, la sua vittoria è stata particolarmente singolare, senza potere ...

