Gabriel Garko mostra sui social com’era a 14 anni: la foto inedita (Di giovedì 16 aprile 2020) Gabriel Garko, ex modello e attore di fiction di successo, durante l’isolamento casalingo al quale è costretto come tutti in questo periodo, ha trovato tra le sue cose, una foto inedita di quando aveva 14 anni, sempre bellissimo. È proprio vero che restare chiusi in casa per giorni e giorni ti fa venire voglia di sistemare un po’ le cose, di mettere ordine sia dentro che fuori, ed è proprio così facendo che l’attore Gabriel Garko dandosi da fare a riordinare casa ha stanato una sua foto mai pubblicata prima in cui aveva appena 14 anni. L’attore ha scelto di condividerla sul suo profilo Instagram nonostante non sia molto nitida lascia trapelare la sua bellezza fin da quando era solo un ragazzino View this post on Instagram Stando a casa… trovi di tutto foto di quando avevo 14 anni ... Leggi su bigodino Gabriel Garko - nella vecchia foto è irriconoscibile : "Avevo 14 anni"

