Frank Matano agli esordi: la foto fa riaffiorare vecchi ricordi (Di giovedì 16 aprile 2020) Questo articolo Frank Matano agli esordi: la foto fa riaffiorare vecchi ricordi è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Frank Matano, in questi giorni di quarantena, ha voluto ricordare e ripostare una foto scattata in passato. Di che cosa si tratta? Frank Matano è senza alcun dubbio uno dei youtuber più noti e conosciuti. Il classe ’89 è diventato, nel giro di pochissimo tempo, una star del web grazie ai suoi video sempre divertenti … Leggi su youmovies Frank Matano l’annuncio inaspettato conquista il web

Terrore tra i fan di Frank Matano : “Cos’è quella cosa piena di vermi?”

Frank Matano - la telefonata alla nonnina 94enne diventa virale : “Lo faccio un’ora al giorno….” (Di giovedì 16 aprile 2020) Questo articolo: lafaè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., in questi giorni di quarantena, ha voluto ricordare e ripostare unascattata in passato. Di che cosa si tratta?è senza alcun dubbio uno dei youtuber più noti e conosciuti. Il classe ’89 è diventato, nel giro di pochissimo tempo, una star del web grazie ai suoi video sempre divertenti …

Neuro_Mans : Le iniziative di aiuto proliferano, ma sono sconnesse e si basano tutte sull’iniziativa personale nel fare il primo… - Crazyvalentine_ : Il cast di #fugadicervelli è qualcosa di particolare. Guglielmo Scilla, Frank Matano, Paolo Ruffini e i Panpers. - mrjjmenez : Io domani come Frank Matano in questo film: mettetemi 19 almeno per mia mamma, non so un cazzo - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Anziani soli, se Frank Matano è meglio del Welfare... - Affaritaliani : Anziani soli, se Frank Matano è meglio del Welfare... -