Francesco Facchinetti e la moglie in terapia di coppia a causa del cellulare (foto) (Di giovedì 16 aprile 2020) Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol non sono sposati da molti anni ma lei ha più volte confessato che è come se lo fossero da 50 anni (foto). La coppia non si nasconde dietro la perfezione che invece mostrano tutti i personaggi famosi; hanno infatti appena svelato di avere fatto terapia di coppia. Tutto è nato dalla dipendenza di Facchinetti dal cellulare, sembra stia sempre al telefono, in qualsiasi momento. Francesco si giustificava dicendo che doveva farlo per lavoro ma alla fine hanno svelato le loro visite dallo psicologo. La famiglia è pronta per il debutto su Real Time da domenica 19 aprile alle 21:30. The Facchinettis è la serie tv che promette molto ai fan e ai curiosi, sarà in onda anche su DPlay. Cinque puntate in cui la coppia rivela tanto della loro vita, della loro famiglia e anche la terapia di coppia. Francesco ... Leggi su ultimenotizieflash Francesco Facchinetti papà separato - il tweet d'amore per la figlia Mia che non può vedere : «Mi manchi da impazzire»

Francesco Facchinetti denunciato : cosa sta succedendo

Francesco Facchinetti è stato denunciato : cos’è successo (Di giovedì 16 aprile 2020)e Wilma Helena Faissol non sono sposati da molti anni ma lei ha più volte confessato che è come se lo fossero da 50 anni (). Lanon si nasconde dietro la perfezione che invece mostrano tutti i personaggi famosi; hanno infatti appena svelato di avere fattodi. Tutto è nato dalla dipendenza didal, sembra stia sempre al telefono, in qualsiasi momento.si giustificava dicendo che doveva farlo per lavoro ma alla fine hanno svelato le loro visite dallo psicologo. La famiglia è pronta per il debutto su Real Time da domenica 19 aprile alle 21:30. Thes è la serie tv che promette molto ai fan e ai curiosi, sarà in onda anche su DPlay. Cinque puntate in cui larivela tanto della loro vita, della loro famiglia e anche ladi...

tvzoomitalia : Francesco Facchinetti: 'Il futuro della tv è lo streaming. Sono stato golden boy Rai, ma oggi non ho rimpianti'… - StefanoMaffiol7 : Francesco Facchinetti: “Sono stato denunciato per aver menato un uomo che picchiava un cane” - astrobIondie : Oggi abbiamo scoperto che Franca non conosce Francesco Facchinetti il nostro dj il nostro capitano che porta in alto la mano - rossosintetico : @zziatizia @newtmvss Francesco Facchinetti - lamescolanza : Francesco Facchinetti contro i colleghi vip: 'Si lamentano della quarantena dai loro attici. In testa non hanno nie… -