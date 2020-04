Francesca Manzini rivelazione inaspettata | “Mi hai cambiato la vita”

Leggi su lanostratv

(Di giovedì 16 aprile 2020) L’imitatrice romana pubblica una foto e rivela: “Mi haila vita”, poco fa ha pubblicato uno scatto sul suo profilo social, foto che ha lasciato tutti i suoi seguaci un po’ perplessi, nella didascalia dello scatto si legge benissimo: “Mi haila vita” e tra i commenti se ne nota uno molto particolare: “Ogni singolo secondo voglio viverlo con te.. Ti amo immensamente“. Di cosa si tratterà quindi? La foto in questione ritrae la bella imitatrice insieme ad un uomo intenti in un caloroso abbraccio. L’uomo in questione si chiama Christian e sarebbe proprio il nuovo fidanzato di, persona che ha scritto quel dolcissimo commento in risposta. Ma non è l’unico che si legge, c’è qualcun altro invece che ha ironizzato sulla cosa, per esempio Chiara Giordano, ex moglie ...