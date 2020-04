Fortnite | Sfide Licenza di Spia Agente Bananita

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 16 aprile 2020) Con l’apertura della stanza di Mida quest’oggi in, i giocatori hanno la possibilità di sbloccare la, portando a termine 3 semplici e veloci. Come completare ledella Stagione 2 diCapitolo 2 Come completare lesegrete inper ottenerediLeSegrete disono le seguenti: Azionate le valvole del vapore nella stanza di BrutusButtato giù il giocattolo per gatti dal tiragraffi di MiaoscoloFonografo a manovella di MidaSe le portate a termine avrete come premio ladi. Completarle è molto semplice, non dovrete far altro che azionare le valvole nella stanza di Brutus nell’ordine mostrato in video, buttare giù il giocattolo che trovate nella stanza di Miaoscolo e azionare il ...