Fortnite | Rendi omaggio ai pantaloni di Deadpool

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 16 aprile 2020) Anche questa settimana saranno disponibili nuove sfide perin, le quali vi permetteranno di ottenere un nuovo stile. Tra le sfide vi è quella di rendereaidi, ma dove si trovano? Prima di proseguire se volete supportarmi come Creatore inl’ID da digitare nel negozio è X0XSHINOBIX0X (aggiornatelo ogni 14 giorni) Come completare le Sfide della Stagione 2 diCapitolo 2 Come completare la SfidaaidiinLe Sfide disono sempre state veloci e semplici da completare e questa non è da meno. Tutto quello che dovete fare è dare il giusto tributo o meglio dire saluto aisventolanti di. A differenza dei boxer che potete trovare nel menu del Pass Battaglia, idisono nella mappa del ...