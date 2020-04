Fontana ha paura di perdere consensi | per questo ha cambiato idea e ora vuole aprire

Leggi su tpi

(Di giovedì 16 aprile 2020) Lombardia,hadi: oratutto Ri!, No, chiudere!, ri, no, chiudere, oggi sì, domani no, domani boh. Il caso del presidente della Lombardia Attilio– risoluto e tetragono a corrente alternata – ha già tutte le caratteristiche per essere studiato domani nelle facoltà di politologia, quando questi giorni folli saranno finiti, come un mirabile esempio di auto-dissipazione. Una sorta di Dottor Jeckyll e Mister Hide ai tempi del Covid,un suicidio amministrativo a mezzo ordinanza. In questa tormentata vicenda la politica ovviamente non c’entra nulla, la tenuta psicofisica e la lucidità probabilmente sì. Il virus ha fatto cadere ogni distinzione tra destra e sinistra nelle politiche di contrasto, tendendo alte quelle tra buonsenso e follia, tra isteria e calma. Al contrario ...