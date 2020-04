Follia al Fatebenefratelli | ubriaco devasta il Pronto Soccorso Foto

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Scene di violenza ealdi Benevento. È accaduto tutto in pochi minuti, nel tardo pomeriggio odierno. Un uomo, trasportato in ospedale dal 118 in evidente stato di ebbrezza, una volta visitato e dimesso è rientrato nella struttura e – tra lo sconcerto e la paura degli operatori presenti – ha cominciato are tutto: porte di ingresso, vetri del triage, arredi. Sul posto sono presenti carabinieri e polizia. SEGUONO AGGIORNAMENTI