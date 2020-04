Firenze: scandalo controllori della sosta, licenziati i vigilini indagati (Di giovedì 16 aprile 2020) Recapitate le prime lettere di licenziamento a una decina di dipendenti, addetti al controllo della sosta, indagati nell'ambito del procedimento penale della Procura fiorentina Leggi su firenzepost (Di giovedì 16 aprile 2020) Recapitate le prime lettere di licenziamento a una decina di dipendenti, addetti al controllonell'ambito del procedimento penaleProcura fiorentina

FIRENZE – La Sas, partecipata del Comune di Firenze, ha recapitato le prime lettere di licenziamento a una decina di dipendenti, addetti al controllo della sosta, indagati nell’ambito del procedimento ...

Scandalo parcheggi, raffica di licenziamenti tra i 'vigilini'

I provvedimenti erano attesi e alla fine sono arrivati. La Sas, società interamente partecipata dal Comune di Firenze, sta recapitando le lettere di licenziamento ai dipendenti coinvolti ...

FIRENZE – La Sas, partecipata del Comune di Firenze, ha recapitato le prime lettere di licenziamento a una decina di dipendenti, addetti al controllo della sosta, indagati nell'ambito del procedimento ...