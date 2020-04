PaolaBonfadelli : RT @DVD23690077: L'unica nota positiva di un periodo di???????????? Sono stata molto in pensiero per te....sono del...campo.. Grazie per averce… - danilagiovanaz1 : @katroia @Fiordaliso_ @debora_ergas Io sono nata venerdì 17 di un anno bisestile, non sono mai stata molto sfigata,… - FortunatoBille : RT @Fiordaliso_: FIORDALISO MARINA accertamenti conclusi con esito favorevole. Si comunica che la sua quarantena è terminata. Seguirà lette… - redcrayon20 : RT @Fiordaliso_: FIORDALISO MARINA accertamenti conclusi con esito favorevole. Si comunica che la sua quarantena è terminata. Seguirà lette… - Antonio09105181 : RT @Fiordaliso_: FIORDALISO MARINA accertamenti conclusi con esito favorevole. Si comunica che la sua quarantena è terminata. Seguirà lette… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiordaliso sono Fiordaliso: 'sono guarita dal coronavirus'/ Annuncio sui social: 'tampone negativo' Il Sussidiario.net Lotus Evija, configuratore iper-realistico svela i dettagli

Lotus sceglie la strada del virtuale, come si conviene in tempi di lockdown, per svelare quasi completamente la nuova hypercar elettrica Evija, realizzata in tempi record grazie al passaggio della cel ...

Fiordaliso: “sono guarita dal coronavirus”/ Annuncio sui social: “tampone negativo”

Si comunica che la sua quarantena è terminata, seguirà lettera formale. AUSL Piacenza”, si legge nel post pubblicato da Marina Fiordaliso. Grande gioia da parte della cantante che, poi, aggiunge: ...

Lotus sceglie la strada del virtuale, come si conviene in tempi di lockdown, per svelare quasi completamente la nuova hypercar elettrica Evija, realizzata in tempi record grazie al passaggio della cel ...Si comunica che la sua quarantena è terminata, seguirà lettera formale. AUSL Piacenza”, si legge nel post pubblicato da Marina Fiordaliso. Grande gioia da parte della cantante che, poi, aggiunge: ...